11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円高の5万8100円と急騰。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては449.46円高。出来高は1万6363枚となっている。 TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比35.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.22ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5