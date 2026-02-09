衆院選の開票作業のため、運び込まれた投票箱＝8日、東京都内総務省は10日、衆院選小選挙区の18、19歳の投票率について一部の投票区を抽出調査した結果、43.11％だったと発表した。有権者全体の投票率56.26％を13.15ポイント下回った。総務省によると、2024年の前回衆院選時は直後に43.06％と公表。その後の集計では39.43％だった。18歳選挙権は16年の参院選から導入され、投票率は全体より低い傾向にある。今回は18歳が男性50