ボートレース児島の「ヴィーナスシリーズ第２１戦第１５回クラリスカップ」は１０日、準優勝戦が行われた。守屋美穂（３７＝岡山）は準優１２Ｒでイン逃げ。予選２位通過も首位通過の藤原早菜が２着での優出となったため優勝戦１号艇が巡ってきた。「仕上がりに関しては回ってからの足も良く、出足から直線につながっている。かかりもいいし、微調整」と舟足は納得の域に入っている。３日目までの６走は白星こそないものの