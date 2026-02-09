【Manhattan Portage POP UP STORE】 開催期間：2月11日～23日 会場：心斎橋PARCO Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）のPOP UP STOREが大阪府の心斎橋PARCOにて本日2月11日より23日にかけて開催される。 本日よりスタートするPOP UP STOREにて「ポケットモンスターコレクション」が先行販売される。Manhattan Portage BLACK LABELの商