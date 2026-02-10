帰る気配を見せないTAIGAに、お母さんが一瞬だけ見せた戸惑いの表情。だが最終的に「3泊越えたら何泊でも」という懐の深さが明らかに――日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界』(毎週火曜22:00〜)が10日に放送され、「田舎に泊まろう的なロケで帰るそぶりを見せなかったら、一体何泊泊まれるのか?」という疑問を検証した。TAIGA(左)と泊めてくれた家族2010年までレギュラー放送されていた番組『田舎に泊まろう!』(テレビ東京