ユニテックスは、LTO磁気テープストレージメディアの最新規格「LTO-10」に対応したUSB/SAS LTO-10ドライブ「LT100FH USB/SAS」を2026年4月に発売します。AI、デジタル化の急速な拡大によりデータ量が増加し続ける中、製造業界・医療業界・研究機関などでは、データ保存システムの拡張とそれに伴うコスト増、サイバー攻撃対策の強化といった課題に直面しています。こうした状況下において、大容量データを低コストかつ省電力で、30