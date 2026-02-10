「椿の寺」として知られる尼門跡寺院・京都 霊鑑寺が、2026年3月20日(金・祝)から4月12日(日)まで、通常非公開の庭園や書院を含む春の特別公開を開催します。100種類以上の椿が彩る境内で、春ならではの景色を楽しめる特別な期間です。 京都・霊鑑寺「春の特別公開」 拝観期間：2026年3月20日(金・祝)〜4月12日(日)拝観時間：10:00〜16:30（最終入場 16:00）拝観料：大人 800円、小学生 400円、幼児 無料（団体15