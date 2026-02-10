明治学院大学心理学部付属研究所が、2026年3月12日（木）に公開セミナー「Do for Others ― 愛他性・利他性を心理学的に読み解く」を開催します。長年にわたり「伴走型支援」を実践してきた奥田知志氏を招き、支援の現場で起きている変化、つながりの再構築、そして「希望のまち」構想についての講演と、参加者との意見交換を行います。 明治学院大学心理学部付属研究所「Do for Others」 日程：2026年3月12日（木