G-CREWSが企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa（オザッカ）」から、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン全7種が発売されました。2026年1月15日にクレープ（チョコバナナ）・ポップコーン・クリームソーダの「たべもの」デザイン3種、2月6日に4色の「ブーケ」デザインが登場。OZaKKa公式通販サイトおよび各取り扱い店にて好評発売中です