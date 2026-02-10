3月10日から世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2の本予告と場面写真が公開。併せて、2月23日〜3月14日にかけてワールドツアーが行われ、日本を含む世界13ヵ所でイベントが実施されることも発表された。そして、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが来日することも決定。“麦わらの一味”が全員