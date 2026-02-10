ソフトバンク・周東佑京外野手が１０日、３０歳の誕生日を迎え、３月に開催されるＷＢＣに向けた心境を語った。２３年大会は主に代走としての出場だった。今回の代表メンバーの中で中堅を本職とする外野手は自身のみ。起用の幅は前回大会より広がる。「後からいける準備ももちろんしますし、最初からいける準備ももちろんする」と、あらゆる起用に応えるつもりだ。日の丸を背負って戦う重圧は計り知れないが、重要なのは攻めの