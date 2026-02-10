群馬県は、県内外のファクトリーブランド等が集まるファッションイベント「GUNMA FASHION MARKET」を、2026年3月7日(土)・8日(日)の2日間、Gメッセ群馬(高崎市)にて開催します。群馬を代表するローカル×クリエイティブなファッションブランド16社に加え、県外産地を代表するブランドも出展。作り手と直接会話を楽しみながら、こだわりが詰まったアイテムを選べます。 群馬県「GUNMA FASHION MARKET」 開催日：202