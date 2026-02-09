2026年2月11日にバンド結成30周年を迎えたBUMP OF CHICKEN。結成30周年のメモリアルアイテムとして、カセットテープコレクション『BUMP OF CHICKEN CASSETTE TAPE COLLECTION』のリリースが発表された。【動画】歌声が話題に…BUMP OF CHICKEN、藤原基央＆増川弘明による「I」リハーサル動画1stアルバム『FLAME VEIN』から、2024年にリリースした『Iris』まで、フルアルバム全10作品がカセットテープでリリースされる。BUMP OF