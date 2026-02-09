BUMP OF CHICKENが10月からスタートするツアーのタイトルおよび追加公演が発表された。【動画】歌声が話題に…BUMP OF CHICKEN、藤原基央＆増川弘明による「I」リハーサル動画ツアーのタイトルは『BUMP OF CHICKEN TOUR 2026-2027 Ratio Clavis』に決定。10月3日の宮城・ゼビオアリーナ仙台公演を皮切りに、新たに発表された2027年1月23日と24日の大阪・京セラドーム大阪、2月6日と7日の東京・東京ドームを加えて全10箇所20公