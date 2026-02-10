東大の牧原出教授とＪＸ通信社の米重克洋代表が１０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、自民党が大勝した衆院選後の展望について議論した。自民では、大量当選した新人議員の教育などが課題になっている。牧原氏は、過去に派閥がその役割を担ってきたことに触れ、「政策グループをつくることは誰も反対しないので、良質な政策グループをつくり党のガバナンス（統治）を回復してほしい」と語った。米重氏も「派閥的な