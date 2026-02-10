ソフトバンク・松本晴投手が１０日、今季初実戦で納得の表情を見せた。宮崎キャンプ第３クール初日にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨み、打者７人と対戦。「いま練習で取り組んでいる下半身の使い方だったり、変化球はカーブだったらど真ん中、みたいに決めたスポットにどれだけ投げていけるかをやっていた」と丁寧に約３０球を投げ込んだ。力感は「気持ち良く投げるくらい」と全力で腕を振っている感じはなし。それでも