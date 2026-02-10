池袋にあるガールズバーの元従業員・田野和彩被告（21）。店長の男とともに、別の女性従業員に売春をさせたとして、売春防止法違反の罪に問われています。きょう東京地裁で行われた初公判で、田野被告は「間違っていません」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「売上が少なかった女性従業員に『稼げるのは大久保公園しかない』などと言い、売春させた」などと指摘しました。次回の裁判は来月4日に行われる予定です