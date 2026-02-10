“国の借金”が過去最高となりました。財務省の発表によりますと、2025年末時点での国債や借入金、政府短期証券をあわせた“国の借金”は1342兆1720億円でした。2024年末と比べて24兆円あまり増加し、残高は過去最高を更新しています。物価高対策などで巨額の赤字国債に依存する状況が続いていることなどが要因のひとつです。