奈良県警本部奈良県警生駒署は10日、勤務先の福祉施設を利用していた小学生の女児にわいせつな行為をし、けがをさせたとして不同意性交致傷の疑いで、大阪市旭区の介護士釣田昌治容疑者（44）を逮捕した。署によると「汚れを取るために強めに拭いただけだ」と容疑を否認している。逮捕容疑は5日午前8時15〜18分ごろ、奈良県内の福祉施設で女児にわいせつな行為をして下腹部に約1週間のけがを負わせた疑い。女児が通う小学校