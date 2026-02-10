岩手県警本部交流サイト（SNS）上でやりとりしていた岩手県の65歳男性に恋愛感情を抱かせ、現金約250万円をだまし取ったとして、県警大船渡署は10日、詐欺の疑いで、北海道釧路市の僧侶後藤徳雄容疑者（66）を再逮捕した。容疑を否認している。再逮捕容疑は何者かと共謀し、2024年3〜4月、海外在住の日本人女性と偽り、SNSで親交を深めた同県大船渡市の自営業の男性（65）に「日本の貧しい人を助けるため、5億円を送金する手伝