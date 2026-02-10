昨秋以降の少雨で筑後川水系のダムの貯水量が低下し、市民生活への深刻な影響が懸念されるとして、福岡県は10日、渇水対策本部を立ち上げた。冬場の設置は2006年2月以来、20年ぶり。蛇口から出る水量を減らす「減圧給水」は県内8市町に広がり、今後も少雨が続けば、より強い措置の「時間断水」や「夜間断水」に踏み切る可能性もある。