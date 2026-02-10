貫禄の完封勝ちだ。FC町田ゼルビアは２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節で、上海申花と敵地で対戦した。開始３分に藤尾翔太が獲得したPKを相馬勇紀が決め、先制に成功。その後はやや攻めあぐね、少なからずピンチもあったが、88分に勝利を決定づける追加点を奪取。中山雄太の決定的なパスに反応した相馬が力強いシュートを叩き込んだ。「翔太が良い形でPKを取って、先制できたんですけど