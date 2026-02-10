2月10日、静岡県富士宮市で飛行していたパラグライダーが一時消息不明になりました。操縦していたのは30歳の男性で、男性は墜落を避けるために山中に着陸し、連絡ができる場所を探して約5時間歩いていたということです。 2月10日午後3時頃、富士宮市麓のパラグライダースクールの従業員から「利用客が見つからない」と警察に通報がありました。 警察によりますと、一時行方不明になったのは静岡市葵区に住む30