赤沢経産大臣は、あすからアメリカのワシントンを訪れ、日米の関税協議で合意した80兆円規模の対米投資をめぐり、日本企業が参加する第1号の案件についてラトニック商務長官と詰めの協議を行う予定です。関係者によりますと、第1号となる投資は3つのプロジェクトを候補に調整されていて、▼データセンター向けのガス火力発電所の建設や、▼原油の積み出し港の整備、それに▼半導体の製造などに使われる「人工ダイヤモンド」の製造