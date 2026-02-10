社員らが顧客から金銭をだましとるなど、不適切な金銭のやりとりがあったプルデンシャル生命。実態解明のため第三者による調査委員会を設置すると明らかにしました。社員らが顧客から金銭をだましとるなど、31億円もの不適切な金銭のやりとりがあったプルデンシャル生命。きょう会見を開き、実態解明のため第三者による調査委員会を設置すると明らかにしました。また、現役の社員による被害については全額を補償し、元社員による不