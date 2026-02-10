ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１０ｔｈ西京波者記念マンスリーＢＲ杯」が１０日に開幕した。山崎祥（２７＝山口）が初日連勝と絶好の滑り出しだ。前半１Ｒは４カドからコンマ０７のトップスタート。ダッシュ乗りも良く、豪快に内をまくり切って白星ゲット。後半６Ｒのイン戦ではスリットで後手に回ったが益田啓司のジカまくりを受け止めて先マイ。差しも許さずに押し切った。「前半は伸びに寄せて、後半はバランス型です