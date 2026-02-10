ボートレース蒲郡の「ＤＭＭ．ｃｏｍ杯争奪『ボートガマ一代』カップ」が１０日、開幕した。今坂晃広（４８＝静岡）は７Ｒ、２コースから差しハンドルをねじ込んでバックで松田隆司と首位争い。２Ｍ先取りから松田を突き離し、白星発進を決めた。相棒３４号機はコンスタントに上々の動きを見せている好素性機。「いいエンジンの感じはします。力強さがありますね。一瞬の出足は重たいけど、そこから押してる感じがします。伸