ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は１０日、開幕した。初日、金子和之（３１＝埼玉）は４Ｒ、２コースから２着を確保したものの後半１１Ｒは６コースから展開なく６着。「出足寄りの足ですね。直線がくるようにペラ調整とギアケースを交換します」と機力アップに余念がない。１８歳から３年間、海上自衛隊の護衛艦で勤務。「海外へ半年間勤務とかありました。でも特別、危険なことはなかったです