◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー女子モーグル（１０日・リビーニョ・モーグルパーク）フリースタイルスキー女子モーグルで、２大会連続出場で前回１９位の冨高日向子（多摩大ク）は予選１回目で決勝進出を果たし、インタビューに応えた。１番手で滑走した冨高は「非常に貴重だった。思い切ってすべることができた」と振り返った。７５．２８で５位通過。「トップバッターで点数が出づらい部分があるかと思