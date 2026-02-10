ピボット分析東京時間（23:04現在） ドル円 現値154.76高値156.29安値154.73 157.35ハイブレイク 156.82抵抗2 155.79抵抗1 155.26ピボット 154.23支持1 153.70支持2 152.67ローブレイク ユーロ円 現値184.25高値186.00安値184.19 187.25ハイブレイク 186.62抵抗2 185.44抵抗1 184.81ピボット 183.63支持1 183.00支持2 181.82ローブレイク