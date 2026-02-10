きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って下げを加速しており、１５４円台半ばまで下げを拡大。先ほど発表の１２月の米小売売上高が予想外の横ばいとなり、年末にかけて個人消費が減速していたことを示唆した。これを受けてドル安が加速している。 衆議院選での高市首相圧勝後も円安の反応が見られなかったことから、ロング勢のポジション調整が続いている。そのような中、米小売売上高の結果はロング勢の見切り売りを加