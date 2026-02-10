■ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー 女子モーグル予選（10日、リヴィーニョ・エアリアル&モーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™の女子モーグル予選が行われて、冨高日向子（25、多摩大学スキークラブ）が素晴らしい滑りを見せて、75.28をマークして5位、さらに初出場の中尾春香