東京都が納付すべき消費税の一部を20年以上にわたって支払っていなかった問題で、都はきょう（10日）、関係した職員5人を停職などの懲戒処分としました。この問題は、東京都が「都営住宅等事業会計」のうち、太陽光発電やコインパーキング事業などにかかる消費税を2002年度からの21年間にわたって支払っていなかったことが明らかになったものです。国税局の指摘で去年判明し、都は時効となっていない2019年度以降の分について、消