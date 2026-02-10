【ワシントン共同】米商務省が10日発表した2025年12月の小売売上高（速報値、季節調整済み）は、前月比横ばい圏の7349億6700万ドル（約113兆円）だった。0.4％増を見込んだ金融市場の予想を下回った。月ごとの変動が大きい自動車・同部品を除いた売上高も横ばい圏だった。業種別では、家具が0.9％、衣料品が0.7％それぞれ減った。電化製品も0.4％減だった。一方、建材・園芸用品は1.2％増、スポーツ用品・楽器・書店は0.4％増