【ACLEリーグステージ第7節】(上海)上海申花 0-2(前半0-1)町田<得点者>[町]相馬勇紀2(3分、88分)<警告>[上]ジン・シュンカイ(2分)、マクタール・ゲイェ(34分)主審:オマル・モハメド・アルアリ├町田が相馬2発でACLEベスト16確定!! 日本勢トップ3独占、最終節ドロー以上で“J対決”回避へ└神村出身ルーキーに“アジアの洗礼”…町田18歳MF徳村楓大、投入目前で交代認められずプロデビューお預け