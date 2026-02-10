[2.10 ACLEリーグステージ第7節 町田 2-0 上海申花 上海]神村学園高を夏冬連覇に導いた高卒ルーキーのプロデビューは、投入目前でまさかのお預けとなった。FC町田ゼルビアのMF徳村楓大(18)はAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグフェーズ第7節・上海申花戦の後半アディショナルタイム1分、MF中村帆高との交代準備を進めていたが、ピッチに入る間際で主審がプレーを再開したため、ピッチに入ることができず。アディショ