[2.10 ACLEリーグステージ第7節 町田 2-0 上海申花 上海]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は10日、リーグステージ第7節を各地で行い、FC町田ゼルビアが上海申花(中国)に2-0で勝利した。ラウンド16に進出できる東地区8位以内が確定。最終節引き分け以上でラウンド16第2戦をホームで戦える4位以内が決まる状況となった。また他会場で神戸と広島も勝利したため、日本勢がトップ3を占めており、ラウンド16での日本勢対決を回避