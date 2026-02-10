今月6日から8日にかけてJリーグ百年構想リーグの開幕節では、2005年以降に生まれたロサンゼルス五輪世代の選手32人がピッチに立った。今年1月のAFC U23アジア杯メンバーでは5人がJ1百年構想リーグに出場。先発は特別指定選手ながらフル出場デビューを飾ったMF小倉幸成(20、岡山=法政大在学中)のみだったが、MF佐藤龍之介(19、FC東京)、MF大関友翔(21、川崎F)、MF石渡ネルソン(20、C大阪)、FW道脇豊(19、福岡)が途中出場した。