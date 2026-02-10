【ミラノ共同】フリースタイルスキー女子モーグル予選1回目で冨高日向子（多摩大ク）が5位、中尾春香（佐竹食品）が7位となり、11日の決勝に進んだ。柳本理乃（愛知ダイハツ）と藤木日菜（武庫川女大大学院）は予選2回目に回った。