レバレジーズは2月5日、障がい者法定雇用率の2.7％への引き上げを前に、企業の経営層や人事担当者を対象としたVR体験型研修「VRで『見えない障がい』を疑似体験 〜必要なのは合理的『調整』〜」を2月25日から27日の3日間開催すると発表した。同社が運営する障がい者就労支援サービス「ワークリア」が主催する。参加費は無料（事前申込み制）で、会場はレバレジーズ本社（渋谷スクランブルスクエア24階）。VRで『見えない障がい』を