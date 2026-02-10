愛知県岡崎市の交差点で10日夕方、軽自動車が衝突する事故があり80代ぐらいの女性が死亡しました。 警察によりますと10日午後4時ごろ、岡崎市上地の「上地2丁目北」交差点で80代ぐらいの男女が乗り、東に向かって走行していた軽自動車が、対向車線を走り右折する軽自動車と衝突しました。 この事故で助手席に座っていた80代ぐらいの女性が体を強く打ち病院で死亡しました。 運転していた80代ぐらいの男性と、右折の車