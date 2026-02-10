◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキーモーグル（１０日・リビーニョ・モーグルパーク）フリースタイルスキー女子モーグルは、２大会連続出場で前回１９位の冨高日向子（多摩大ク）と初出場の中尾春香（佐竹食品）が予選１回目で決勝進出を果たした。ともに初出場の柳本理乃（愛知ダイハツ）、藤木日菜（武庫川女大大学院）は１１日の予選２回目に回る。予選は２段階で行われる。予選１回目では１０位タイまでが決