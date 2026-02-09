試合会場で調整するスピードスケート男子の倉坪克拓＝ミラノ（共同）スピードスケート男子500メートルに出場する新濱立也と倉坪克拓が10日、練習して取材に応じた。33秒79の日本記録を持つ新濱は五輪新が続出している状況を踏まえ「33秒台の争いになると想定している。そこに食らい付く。そうしないとメダルは絶対にない」と4日後の本番へ決意を語った。初五輪の24歳、倉坪はW杯で表彰台に上がった経験はないが「一発逆転を狙