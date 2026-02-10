ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選１回目が行われ、２大会連続出場で昨年の世界選手権「銀」の冨高日向子（多摩大ク）（２５）が７５・２８点で５位、中尾春香（佐竹食品）（２４）が７４・７１点で７位となり、１１日の決勝進出を決めた。柳本理乃（愛知ダイハツ）（２５）が６８・４９点で１６位、藤木日菜（武庫川女大院）（２４）が６５・８９点で１９位となり、１１日の予