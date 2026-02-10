【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ハーフパイプで初出場の１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１日（日本時間１２日未明）の予選を前に会場で公式練習に臨んだ。「一番は本当に自分が楽しむことが大事。自分が楽しんで、一番飛べたらいいんじゃないか」と力を込めた。五輪直前の冬季Ｘゲームでは、決勝で斜め軸に縦２回転、横３回転する「フロントサイド・ダブルコ