◆アジア・チャンピオンズリーグエリート２０２５―２６▽第７節上海申花０―２町田（１０日、中国・上海）町田はアウェーで上海申花に２―０で勝利。勝ち点を１４に伸ばし、リーグステージ突破を決めた。百年構想リーグの開幕戦・横浜ＦＭ戦で白星発進した町田は、勢いそのまま試合開始早々に先制点を奪った。キックオフからわずか２０秒。味方の浮き球パスに抜けたＦＷ藤尾翔太がエリア内でファウルをもらい、ＰＫを獲得