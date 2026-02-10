今回の衆議院選挙で歴史的大勝となった自民党。長野２区に立候補した自民党・新人の藤田ひかるさん（35）は、長野県で初めて、小選挙区で当選した女性国会議員となりました。公示前に妊娠を公表した中での選挙戦でした。■■■＜2月7日・選挙戦最終日＞「お集まりの皆さん、遅い時間まで本当にありがとうございました」真冬の超短期決戦となった今回の衆院選。長野2区から立候補した自民党の新人・藤田ひかるさん(35)。自民・藤田