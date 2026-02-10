◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）神戸2―0FCソウル（2026年2月10日神戸市御崎公園球技場）FCソウル（韓国）に2発快勝した神戸のFW武藤嘉紀（33）が自画自賛の驚愕弾を叩き込んだ。チームは東地区4位以上確定で、ホーム＆アウェー方式で行われる決勝トーナメント1回戦での第2戦ホーム開催権を獲得。最終節ジョホール戦（マレーシア）で首位を突破を確定させる。「ゴールまでの道が見えた。思いっきり蹴り込