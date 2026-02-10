18歳で「役者になる」と宣言し、家出同然で上京した未来（志田未来）。『未来のムスコ』（TBS系）第5話では、彼女の生き方を応援できずにいる母・直美（神野三鈴）が東京にやってくる。お互いに意地を張り合う親子の溝を埋めたのは、未来の息子・颯太（天野優）だった。 参考：子役・天野優、『未来のムスコ』は「楽しい！」“母”志田未来は「すごくじょうずな人！」 「30歳までに役者として芽が出なかったら実家に戻る」