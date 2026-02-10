旭川東警察署は2026年2月10日、旭川市の繁華街にある飲食店からみかじめ料をうけとったとして、旭川市大町の無職で、六代目山口組二代目旭導会幹部の野崎晃裕容疑者（49）と旭川市新富、飲食店経営、芥川和樹容疑者（44）を逮捕しました。両容疑者は旭川市3条通6丁目にある飲食店からみかじめ料2万円を受けとった疑いが持たれています。警察は両容疑者の認否を明らかにしていません。